FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION ecluse castanet Castanet-Tolosan
FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION ecluse castanet Castanet-Tolosan dimanche 5 juillet 2026.
Castanet-Tolosan
FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION
ecluse castanet chemin d’augustin Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La scène navigante de musiques du monde, installée sur la péniche Tourmente, célèbre ses 30 éditions d’itinérance sur le canal du Midi !
Convivencia vous invite à découvrir l’héritage du canal du Midi par le biais de concerts, balades à pied et à vélo commentées, expositions…
17h Profitez d’une balade commentée en direction de La Maison Salvan
18h Radio Convivencia en direct
19h Concerts d’Anouck + Meral Polat
Une constellation de sons à la croisée de la polyphonie vocale et des musiques actuelles en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, suivie d’un paysage sonore kurde, hypnotique et puissant. .
ecluse castanet chemin d’augustin Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie info@convivencia.eu
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English :
The floating world music festival, held aboard the houseboat Tourmente, is celebrating its 30th edition of its journey along the Canal du Midi!
L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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