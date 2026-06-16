FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION ecluse castanet Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION

ecluse castanet chemin d’augustin Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La scène navigante de musiques du monde, installée sur la péniche Tourmente, célèbre ses 30 éditions d’itinérance sur le canal du Midi !

Convivencia vous invite à découvrir l’héritage du canal du Midi par le biais de concerts, balades à pied et à vélo commentées, expositions…

17h Profitez d’une balade commentée en direction de La Maison Salvan

18h Radio Convivencia en direct

19h Concerts d’Anouck + Meral Polat

Une constellation de sons à la croisée de la polyphonie vocale et des musiques actuelles en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, suivie d’un paysage sonore kurde, hypnotique et puissant. .

ecluse castanet chemin d’augustin Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie info@convivencia.eu

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English :

The floating world music festival, held aboard the houseboat Tourmente, is celebrating its 30th edition of its journey along the Canal du Midi!

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA︱30E ÉDITION Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE