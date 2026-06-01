Festival Convivencia︱30e édition, ecluse castanet, Castanet-Tolosan

Festival Convivencia︱30e édition Dimanche 5 juillet, 17h00 ecluse castanet Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Convivencia vous invite à découvrir l’héritage du canal du Midi par le biais de concerts, balades à pied et à vélo commentées, expositions…

17h : Profitez d’une balade commentée en direction de La Maison Salvan

18h : Radio Convivencia en direct

19h : Concerts d’Anouck + Meral Polat

Une constellation de sons à la croisée de la polyphonie vocale et des musiques actuelles en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, suivie d’un paysage sonore kurde, hypnotique et puissant.

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La scène navigante de musiques du monde, installée sur la péniche Tourmente, célèbre ses 30 éditions d’itinérance sur le canal du Midi ! concert radio