Festival Convivencia – 30ᵉ édition, ecluse castanet, Castanet-Tolosan
dimanche 5 juillet 2026 · ecluse castanet · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Festival Convivencia – 30ᵉ édition Dimanche 5 juillet, 17h00 ecluse castanet Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00
Convivencia vous invite à découvrir l’héritage du canal du Midi par le biais de concerts, balades à pied et à vélo commentées, expositions…
17h : Profitez d’une balade commentée en direction de La Maison Salvan
18h : Radio Convivencia en direct
19h : Concerts d’Anouck + Meral Polat
Anouck propose une échappée polyphonique à partir de chants traditionnels en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, mêlés aux percussions, synthétiseur et harmonium. Meral Polat prolonge la soirée avec un blues du Kurdistan intense et habité, mêlant énergie brute et émotion profonde.
ecluse castanet chemin d’augustin castanet Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « web@convivencia.eu »}]
Le Festival Convivencia revient cette année à Castanet-Tolosan pour sa 30ème édition ! Venez partager un moment festif grâce à une soirée mémorable. festival convivencia
Mademoiselle à les nerfs / Studio Pépite
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