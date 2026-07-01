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Festival Convivencia – 30ᵉ édition, ecluse castanet, Castanet-Tolosan

dimanche 5 juillet 2026 · ecluse castanet · Castanet-Tolosan

Festival Convivencia – 30ᵉ édition, ecluse castanet, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
ecluse castanet
Adresse
chemin d'augustin castanet
Ville
31320 Castanet-Tolosan
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit

Festival Convivencia – 30ᵉ édition Dimanche 5 juillet, 17h00 ecluse castanet Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

Convivencia vous invite à découvrir l’héritage du canal du Midi par le biais de concerts, balades à pied et à vélo commentées, expositions…
17h : Profitez d’une balade commentée en direction de La Maison Salvan
18h : Radio Convivencia en direct
19h : Concerts d’Anouck + Meral Polat
Anouck propose une échappée polyphonique à partir de chants traditionnels en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, mêlés aux percussions, synthétiseur et harmonium. Meral Polat prolonge la soirée avec un blues du Kurdistan intense et habité, mêlant énergie brute et émotion profonde.

ecluse castanet chemin d’augustin castanet Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « web@convivencia.eu »}]
Le Festival Convivencia revient cette année à Castanet-Tolosan pour sa 30ème édition ! Venez partager un moment festif grâce à une soirée mémorable. festival convivencia

Mademoiselle à les nerfs / Studio Pépite

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