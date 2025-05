Festival Coquelicontes Bestiaires Amazonien – Médiathèque Le Lonzac, 25 mai 2025 17:00, Le Lonzac.

Corrèze

Corrèze

Bestiaires Amazonien Durée 55 min À partir de 6 ans Les fleuves et les jungles de l’Amazonie guyanaise regorgent d’étranges et de fascinantes créatures Petite-sœur chauve-souris, Grand-frère jaguar, Cousine escargote, Captain caïman, Mamie anaconda et Les singes hurleurs ! Lénaïc Eberlin a séjourné en Guyane, il a partagé la vie rythmée par les mythes des familles amérindiennes Teko et Wayäpi. Accompagné de son Sanpula (tambour Kalina) il vous conte cette forêt et ses habitants qui l’ont marqué à tout jamais. .

