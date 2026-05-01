Moustier-Ventadour

Festival Coquelicontes Dehors la tempête

1 Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dehors la tempête

A partir de 8 ans • Durée 1h15

Au Québec, savoir parler de météo est un essentiel social.

Arleen Thibault nous invite à ce spectacle comme à une veillée d’antan auprès d’un vieux poêle à bois qui crépite. A travers le récit d’une nuit de tempête, elle nous offre les meilleurs morceaux de son répertoire traditionnel, une élection de contes, de légendes, et de récits facétieux qui ont façonné l’imaginaire du Québec d’hier à aujourd’hui.

Dans la logique d’une accessibilité pour tous, ce spectacle est adapté aux personnes malvoyantes ou disposant d’une déficience mentale.

Entrée libre et gratuite, Réservations au 06 79 36 90 14 .

1 Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 90 14

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English : Festival Coquelicontes Dehors la tempête

L’événement Festival Coquelicontes Dehors la tempête Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières