Festival Coquelicontes La leçon de Français – Beaumont, 24 mai 2025 20:30, Beaumont.

Corrèze

Festival Coquelicontes La leçon de Français Salle des fêtes Beaumont Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

La leçon de français Durée 1 h 25 À partir de 12 ans Dans cette leçon de français, Pépito Matéo nous convie à partager son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. A travers cette traque du Français, qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière. .

Salle des fêtes

Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 33 38

English : Festival Coquelicontes La leçon de Français

German : Festival Coquelicontes La leçon de Français

Italiano :

Espanol : Festival Coquelicontes La leçon de Français

L’événement Festival Coquelicontes La leçon de Français Beaumont a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze