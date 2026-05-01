Festival Coquelicontes O fil de l’eau Médiathèque Le Lonzac

Le Lonzac

Festival Coquelicontes O fil de l’eau

Médiathèque 8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

O fil de l’eau Durée 1 heure A partir de 8 ans Hissez vous dans sa barque de conteur pour voguer jusqu’à ces histoires. Ensemble laisssez vous glisser O fil de l’eau . Un spectacle pour se rappeler que les premiers chemins étaient d’eau… et se rappeler au gré du courant que, si les fôrets sont les poumons de la terre, les rivières en sont les veies. Embarquement immédiat entre contes et musique. .

Médiathèque 8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40

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English : Festival Coquelicontes O fil de l’eau

L’événement Festival Coquelicontes O fil de l’eau Le Lonzac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze