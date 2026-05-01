Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac

Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac

Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac jeudi 28 mai 2026.

Ville : 19150 Espagnac

Département : Corrèze

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Espagnac

Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages

Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Durée 1 h 15 A partir de 12 ans Tout part d’un collectage de recits de vie auprès des ainés ruraux, et du fil de l’imaginaire. Dans un village, il y a une terre gonflée d’histoires. Suivons Eva la faiseuse d’espadrilles, le Médent, le Songes-tu, la Philomène… dans les p’tits bals des granges, les veillées fantastico sportives ou à travers le regard des tricoteuses de potins. Qui n’a pas sa paire d’espadrilles et un dessin cousu mains ? Tissage d’histoires d’amour, destins de personnages liés et reliés dans des souliers qui ont des dents   .

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages

L’événement Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

À voir aussi à Espagnac (Corrèze)