Espagnac

Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages

Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 15:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Durée 1 h 15 A partir de 12 ans Tout part d’un collectage de recits de vie auprès des ainés ruraux, et du fil de l’imaginaire. Dans un village, il y a une terre gonflée d’histoires. Suivons Eva la faiseuse d’espadrilles, le Médent, le Songes-tu, la Philomène… dans les p’tits bals des granges, les veillées fantastico sportives ou à travers le regard des tricoteuses de potins. Qui n’a pas sa paire d’espadrilles et un dessin cousu mains ? Tissage d’histoires d’amour, destins de personnages liés et reliés dans des souliers qui ont des dents .

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40

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English : Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages

L’événement Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze