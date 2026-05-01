Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac
Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac jeudi 28 mai 2026.
Espagnac
Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages
Espagnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Durée 1 h 15 A partir de 12 ans Tout part d’un collectage de recits de vie auprès des ainés ruraux, et du fil de l’imaginaire. Dans un village, il y a une terre gonflée d’histoires. Suivons Eva la faiseuse d’espadrilles, le Médent, le Songes-tu, la Philomène… dans les p’tits bals des granges, les veillées fantastico sportives ou à travers le regard des tricoteuses de potins. Qui n’a pas sa paire d’espadrilles et un dessin cousu mains ? Tissage d’histoires d’amour, destins de personnages liés et reliés dans des souliers qui ont des dents .
Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40
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English : Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages
L’événement Festival coquelicontes Pas le temps de regarder les nuages Espagnac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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