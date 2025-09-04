Festival Cordes en Gascogne à l’Atelier des Cépages Atelier des Cépages Saint-Mont

Atelier des Cépages 101 rue Tumapaler Saint-Mont Gers

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-09-04

Début : 2025-09-04 18:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Une soirée d’exception à l’Atelier des Cépages

Le jeudi 4 septembre, Plaimont a l’honneur d’accueillir un événement unique en collaboration avec le festival Cordes en Gascogne. Cette soirée exceptionnelle allie musique, patrimoine et convivialité dans un cadre d’exception l’Atelier des Cépages, chai expérimental dédié à la recherche et à la préservation des cépages du Piémont Pyrénéen.

Lieu emblématique de Plaimont, l’Atelier des Cépages est un chai expérimental unique, dédié à la préservation des cépages autochtones du Piémont Pyrénéen. Alliant innovation et patrimoine, ce site permet de faire avancer la recherche viticole tout en valorisant l’héritage vitivinicole local.

Le festival Cordes en Gascogne fait rayonner la musique de chambre dans les villages du Gers. Exigence artistique et esprit de convivialité se mêlent dans des lieux emblématiques du territoire.

Désirée Ruhstrat (violon), David Cunliffe (violoncelle), Aurélien Fort Pederzoli (alto) forment Black Oak Ensemble et assurent la direction musicale du festival. Internationalement reconnu, le trio se produit fréquemment en Amérique du Nord et en Europe. Leur album, « Silenced Voices » a été récompensé en 2023 par l’American Prize for Chamber Music.

Le programme de la soirée

18h00 Accueil des visiteurs et visite guidée de l’Atelier des Cépages

19h00 Concert intimiste avec les artistes du festival Cordes en Gascogne, interprétant des œuvres classiques dans le chai

20h30 Dégustation des vins de Plaimont

Atelier des Cépages 101 rue Tumapaler Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 62 87 visites@plaimont.fr

English :

An exceptional evening at the Atelier des Cépages

On Thursday, September 4, Plaimont is honored to host a unique event in collaboration with the Cordes en Gascogne festival. This exceptional evening combines music, heritage and conviviality in an exceptional setting: the Atelier des Cépages, an experimental winery dedicated to the research and preservation of Pyrenean Piedmont grape varieties.

An emblematic Plaimont site, the Atelier des Cépages is a unique experimental winery dedicated to the preservation of native grape varieties from the Pyrenean Piedmont. Combining innovation and heritage, this site enables the advancement of viticultural research while promoting the local wine heritage.

The Cordes en Gascogne festival brings chamber music to the villages of the Gers. Artistic excellence and a spirit of conviviality come together in emblematic local venues.

Désirée Ruhstrat (violin), David Cunliffe (cello) and Aurélien Fort Pederzoli (viola) form the Black Oak Ensemble and are the musical directors of the festival. Internationally acclaimed, the trio performs frequently in North America and Europe. Their album « Silenced Voices » was awarded the American Prize for Chamber Music in 2023.

Evening program:

6:00 pm: Welcome and guided tour of the Atelier des Cépages

7:00 pm: Intimate concert with artists from the Cordes en Gascogne festival, performing classical works in the winery

8:30pm: Tasting of Plaimont wines

German :

Ein außergewöhnlicher Abend im Atelier des Cépages

Am Donnerstag, den 4. September, hat Plaimont die Ehre, in Zusammenarbeit mit dem Festival Cordes en Gascogne eine einzigartige Veranstaltung auszurichten. Dieser außergewöhnliche Abend verbindet Musik, Kulturerbe und Geselligkeit in einem außergewöhnlichen Rahmen: dem Atelier des Cépages, einem experimentellen Weinkeller, der der Forschung und dem Erhalt der Rebsorten des Piemont Pyrénéen gewidmet ist.

Das Atelier des Cépages ist ein einzigartiger experimenteller Weinkeller, der der Erhaltung der autochthonen Rebsorten des Piemont Pyrénéen gewidmet ist und ein Symbol für Plaimont darstellt. Die Anlage verbindet Innovation und Kulturerbe und ermöglicht es, die Weinforschung voranzutreiben und gleichzeitig das lokale Weinbauerbe aufzuwerten.

Das Festival Cordes en Gascogne bringt die Kammermusik in die Dörfer des Gers. Künstlerischer Anspruch und der Geist der Geselligkeit verbinden sich an symbolträchtigen Orten der Region.

Désirée Ruhstrat (Violine), David Cunliffe (Violoncello), Aurélien Fort Pederzoli (Viola) bilden das Black Oak Ensemble und übernehmen die musikalische Leitung des Festivals. Das international anerkannte Trio tritt häufig in Nordamerika und Europa auf. Ihr Album « Silenced Voices » wurde 2023 mit dem American Prize for Chamber Music ausgezeichnet.

Das Programm des Abends

18.00 Uhr: Empfang der Besucher und Führung durch das « Atelier des Cépages »

19.00 Uhr: Intimes Konzert mit den Künstlern des Festivals Cordes en Gascogne, die klassische Werke im Weinkeller aufführen

20.30 Uhr: Verkostung der Weine von Plaimont

Italiano :

Una serata eccezionale all’Atelier des Cépages

Giovedì 4 settembre, Plaimont è lieta di ospitare un evento unico in concomitanza con il festival Cordes en Gascogne. Questa serata eccezionale unisce musica, patrimonio e convivialità in una cornice d’eccezione: l’Atelier des Cépages, una cantina sperimentale dedicata alla ricerca e alla conservazione dei vitigni del Piemonte pirenaico.

L’Atelier des Cépages è una cantina sperimentale unica nel suo genere, dedicata alla conservazione dei vitigni autoctoni del Piemonte pirenaico. Combinando innovazione e patrimonio, questo sito contribuisce a far progredire la ricerca vitivinicola e a promuovere il patrimonio viticolo locale.

Il festival Cordes en Gascogne porta la musica da camera nei villaggi del Gers. Eccellenza artistica e spirito di convivialità si incontrano in alcuni dei luoghi più emblematici della regione.

Désirée Ruhstrat (violino), David Cunliffe (violoncello) e Aurélien Fort Pederzoli (viola) formano il Black Oak Ensemble e sono i direttori musicali del festival. Acclamato a livello internazionale, il trio si esibisce spesso in Nord America e in Europa. Il loro album, Silenced Voices, ha vinto il Premio americano per la musica da camera nel 2023.

Il programma della serata:

ore 18.00: accoglienza e visita guidata dell’Atelier des Cépages

ore 19.00: Concerto intimo con gli artisti del festival Cordes en Gascogne, che eseguiranno opere classiche in cantina

20.30: Degustazione dei vini Plaimont

Espanol :

Una velada excepcional en el Atelier des Cépages

El jueves 4 de septiembre, Plaimont se complace en acoger un acontecimiento único en el marco del festival Cordes en Gascogne. Esta velada excepcional combina música, patrimonio y convivencia en un marco excepcional: el Atelier des Cépages, una bodega experimental dedicada a la investigación y la preservación de las variedades de uva del Piamonte pirenaico.

El Atelier des Cépages es una bodega experimental única dedicada a preservar las variedades de uva autóctonas del Piamonte pirenaico. Combinando innovación y patrimonio, este centro contribuye a hacer avanzar la investigación vitícola al tiempo que promueve el patrimonio vitícola local.

El festival Cordes en Gascogne lleva la música de cámara a los pueblos del Gers. La excelencia artística y el espíritu de convivencia se dan cita en algunos de los lugares más emblemáticos de la región.

Désirée Ruhstrat (violín), David Cunliffe (violonchelo) y Aurélien Fort Pederzoli (viola) forman el Black Oak Ensemble y son los directores musicales del festival. Aclamado internacionalmente, el trío actúa con frecuencia en Norteamérica y Europa. Su álbum, Silenced Voices, ganó el Premio Americano de Música de Cámara en 2023.

Programa de la velada:

18.00 h: Bienvenida y visita guiada del Atelier des Cépages

19.00 h: Concierto íntimo con artistas del festival Cordes en Gascogne, que interpretarán obras clásicas en la bodega

20.30 h: Degustación de los vinos Plaimont

