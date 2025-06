FESTIVAL CORDILLERA JAZZ Toulouse 28 juin 2025 16:00

Toulouse accueille la première édition d’un festival exclusivement consacré au jazz chilien, avec une programmation riche en découvertes, en rencontres et en émotions.

Organisé par le Colectivo Palta, association toulousaine dédiée aux échanges culturels entre le Chili et l’Europe, ce rendez-vous inédit vise à faire rayonner une scène méconnue mais foisonnante, au carrefour du jazz, des musiques populaires latino-américaines et de la création

contemporaine. Venez découvrir une histoire musicale unique 100 ans de jazz chilien célébrés en plein cœur de la ville ! Concerts avec Matías Pizarro, figure légendaire du jazz sud-américain, et le José Tomás Gálvez 4tet, groupe toulousain mêlant jazz contemporain et traditions sud-américaines.

Une exposition conçue par le Colectivo Palta accompagne les concerts une immersion visuelle dans les grands moments du jazz chilien, de ses origines à ses expressions actuelles. Affiches illustrées, récits historiques et supports numériques invitent à explorer cette histoire musicale. .

GRAND ROND

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie paltacolectivo@gmail.com

English :

Toulouse hosts the first edition of a festival devoted exclusively to Chilean jazz, with a program rich in discoveries, encounters and emotions.

German :

In Toulouse findet die erste Ausgabe eines Festivals statt, das ausschließlich dem chilenischen Jazz gewidmet ist. Das Programm ist reich an Entdeckungen, Begegnungen und Emotionen.

Italiano :

Tolosa ospita la prima edizione di un festival dedicato esclusivamente al jazz cileno, con un programma ricco di scoperte, incontri ed emozioni.

Espanol :

Toulouse acoge la primera edición de un festival dedicado exclusivamente al jazz chileno, con un programa repleto de descubrimientos, encuentros y emociones.

