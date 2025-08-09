Festival Corsica Cantabile – cantabile fait son cinéma Eglise Santa Maria Assunta Piana

Festival Corsica Cantabile – cantabile fait son cinéma Eglise Santa Maria Assunta Piana samedi 9 août 2025.

Festival Corsica Cantabile – cantabile fait son cinéma Samedi 9 août, 21h00 Eglise Santa Maria Assunta Corse-du-Sud

de 15 à 25€, (gratuit – 15 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-09T21:00:00 – 2025-08-09T22:00:00

Fin : 2025-08-09T21:00:00 – 2025-08-09T22:00:00

église de Piana

️billetterie et infos sur CorsicaCantabile.com

Pour clôturer en beauté le festival Corsica Cantabile 2025, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle, dans la magnifique eglise de Piana où vous pourrez vous laisser emporter par les plus belles musiques de film.

Le programme de cette soirée intitulée « Cantabile fait son cinéma! » vous fera revivre les émotions des grands classiques du septième art. Des œuvres emblématiques telles que Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, Reality de Vladimir Cosma, ou encore La Chanson d’Hélène de Philippe Sarde seront au rendez-vous. Des pièces d’Erik Satie, Isaac Albéniz et Francis Lai viendront enrichir ce voyage musical.

Ce concert sera interprété par la soprano Irina Kyshliaruk, la violoniste Camille Théveneau, le violoncelliste Hugo Pietri et le pianiste Tony Fallone, qui uniront leurs talents pour vous offrir une performance inoubliable.

Venez partager ce moment unique où la musique et le cinéma se rencontrent dans un cadre d’exception. Une soirée à ne pas manquer pour clôturer le festival en beauté.

Distribution:

Irina KYSHLIARUK (soprano)

Hugo PIETRI (violoncelle)

Tony FALLONE (piano) .fallone

Camille Théveneau (violon)

Venez en famille, entre amis ou pour vous même profiter d’une belle soirée autour des plus belles musiques de film, classiques et contemporaines

Eglise Santa Maria Assunta Piana Piana 20115 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/corsica-cantabile/evenements/9-aout-concert-soir-5-eglise-de-piana-21h-cantabile-fait-son-cinema »}] https://corsicacantabile.com/concert/piana-cantabile-fait-son-cinema/

église de Piana

©corsica.cantabile