Festival Corsica Cantabile – Voce di u violoncello Evisa Évisa

Festival Corsica Cantabile – Voce di u violoncello Jeudi 7 août, 18h00 Evisa Corse-du-Sud

« Voce di u violoncello » avec Stephanie Huang, violoncelle solo de l’Orchestre de Paris – atelier découverte du violoncelle

Le jeudi 7 août à 18h, le festival Corsica Cantabile vous convie à un moment musical unique au cœur de la forêt d’Aïtone, près de Évisa. Dans ce cadre naturel exceptionnel, la violoncelliste belge Stéphanie Huang, lauréate du Concours Reine Élisabeth de Belgique en 2022, interprétera des extraits des célèbres Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Ces œuvres, composées entre 1717 et 1723, sont aujourd’hui considérées comme des classiques incontournables du répertoire du violoncelle.

Ce concert en plein air, intitulé « Voce di u Cello », est une invitation à la contemplation et à l’écoute attentive des sonorités profondes du violoncelle, en harmonie avec les murmures de la forêt. Une médiation culturelle accompagnera la performance, offrant au public, notamment aux plus jeunes, une découverte ludique et interactive de l’instrument et de son répertoire.

Toutes les infos sur CorsicaCantabile.com

©corsica.cantabile