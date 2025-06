Festival Côté jardin – Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 26 juin 2025 07:00

L’Association « Mosaïques » vous présente sa nouvelle édition du festival Côté jardin avec des spectacles proposés théâtre, contes, musique, expositions…

Le programme complet, jour par jour, est à consulter ici :https://www.mosaiquescotejardin.fr/2025/05/festival-cote-jardin-2025-c-est-parti.html .

Trachère

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 56 75 spectacles@mosaiquescotejardin.fr

English : Festival Côté jardin

The « Mosaïques » association presents its new edition of the Côté jardin festival, with shows including theater, storytelling, music, exhibitions…

German : Festival Côté jardin

Der Verein « Mosaïques » präsentiert Ihnen seine neue Ausgabe des Festivals Côté jardin mit angebotenen Aufführungen: Theater, Märchen, Musik, Ausstellungen…

Italiano :

L’Associazione « Mosaïques » presenta la nuova edizione del festival Côté jardin con spettacoli di teatro, narrazione, musica, mostre, ecc.

Espanol : Festival Côté jardin

La asociación « Mosaïques » presenta su nueva edición del festival Côté jardin con espectáculos de teatro, cuentacuentos, música, exposiciones, etc.

