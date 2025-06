Festival Côté Jardin – Parc Chavat Podensac 27 juin 2025

Festival Côté Jardin Parc Chavat Podensac 27 et 28 juin Gratuit

Festival Côté Jardin 2025 – Un week-end de spectacles vibrants à Podensac ! 27 & 28 juin 2025 Parc Chavat, Podensac Gratuit.

**Rejoignez nous pour deux jours de théâtre, musique, cirque et émotions lors du Festival Côté Jardin ! Un programme riche et varié, mêlant déambulations poétiques, comédies musicales décalées, méditations loufoques et récits intemporels. Voici ce qui vous attend :**

** Vendredi 27 juin 2025 (spectacles à partir de 12 ans)**

21h00 – « En attendant la mer », Cie Les Barbus

Un spectacle déambulatoire poignant. Un vieil homme, seul sur un banc, nous entraîne dans un voyage entre passé et présent, à la recherche de son dernier amour. Une expérience immersive et émouvante.

22h30 – « DRAG », Cie Les Petites Secousses

Un hymne vibrant à la liberté d’être soi, entre pop et paillettes ! Suivez Jérôme Batteux dans une transformation audacieuse, inspirée par ses rêves d’enfant de devenir une star façon Madonna. Un spectacle militant, coloré et libérateur.

« J’ai appelé une amie maquilleuse. Elle a peint ma bouche. Je me suis senti libre. »

** Samedi 28 juin 2025**

15h00 – « Entre croisements », Cie Les Barbus

Un spectacle unique co-écrit avec les élèves de l’école de Podensac et les résidents de l’ESPASS. Une création collaborative qui célèbre la rencontre et la créativité.

17h00 – « Englouti ! », Cie Hel + Bord de scène

Un voyage sensoriel et sans parole, porté par une dramaturgie sonore et des marionnettes. Les objets-déchets se transforment en matière à rêver, invitant le public à voir le monde autrement. Restez après pour échanger avec les artistes !

18h00 & 22h30 – « Wet Side Story », Cie Mechanic

Une comédie musicale et circassienne délirante qui transforme la salle de bain en scène épique ! Entre douches rapides et bains prolongés, ce spectacle mouillé révèle les aventures intimes et universelles d’un lieu anodin. Préparez-vous à rire et à vous reconnaître !

18h00 & 22h30 – « Adour méditation », Cie Matière Première

Une quête spirituelle… pas comme les autres ! Laissez Grand Panda, originaire de Pontonx-sur-l’Adour, vous guider dans une méditation presque parfaite, entre garbure, canard et humour décalé.

21h00 – « Les Misérables », Cie Les Batteurs de Pavés

Une adaptation libre et moderne du chef-d’œuvre de Victor Hugo. Les destins tragiques de Jean Valjean, Fantine, Cosette et les autres résonnent-ils encore aujourd’hui ? Un spectacle qui interroge et touche au cœur.

Restauration sur place : Food trucks et buvette pour régaler vos papilles tout au long du festival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T23:59:00.000+02:00

1



Parc Chavat rue du Port 33720 Podensac 33720 Gironde