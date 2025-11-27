Festival Couleur Urbaine Soirée Stand-Up Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Festival Couleur Urbaine Soirée Stand-Up
Théâtre Bernard Blier 2 rue de la Halle Pontarlier
Gratuit
Gratuit
2025-11-27 20:00:00
2025-11-27 22:00:00
2025-11-27
Soirée stand-up Peut on rire de tout ? La réponse est oui! . Un spectacle pour parler de la santé mentale autrement.
3 humoristes: Vivien Pianet, Basclo et Mademoiselle Serge viennent vous faire rire autour de cette thématique !
Entrée gratuite. .
Théâtre Bernard Blier 2 rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jeunesse@ville-pontarlier.com
