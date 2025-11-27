Festival Couleur Urbaine Soirée Stand-Up Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Festival Couleur Urbaine Soirée Stand-Up

Théâtre Bernard Blier 2 rue de la Halle Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-27

Soirée stand-up Peut on rire de tout ? La réponse est oui! . Un spectacle pour parler de la santé mentale autrement.

3 humoristes: Vivien Pianet, Basclo et Mademoiselle Serge viennent vous faire rire autour de cette thématique !

Entrée gratuite. .

