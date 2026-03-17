Festival Country Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) Longny les Villages
Festival Country Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) Longny les Villages samedi 18 juillet 2026.
Festival Country
Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
The Coyote Line Dance vous propose des animations et initiations, des concerts , des exposants country, présence de camp indien, workshops d’Arnaud Marraffa, tir à l’arc…
Samedi 18 concert des Austin Riders à 21h .
Buvette et petite restauration sur place (Glacières Interdites).
Repas Chilli Con Carne 23€ ou Repas Chilli + Pass Weekend 30€.
06 60 22 19 42 ou thecoyotes-longny@hotmail.com .
Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 60 22 19 42
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English : Festival Country
L’événement Festival Country Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche