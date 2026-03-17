Festival Country Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) Longny les Villages

Festival Country

Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

The Coyote Line Dance vous propose des animations et initiations, des concerts , des exposants country, présence de camp indien, workshops d’Arnaud Marraffa, tir à l’arc…

Samedi 18 concert des Austin Riders à 21h .

Buvette et petite restauration sur place (Glacières Interdites).

Repas Chilli Con Carne 23€ ou Repas Chilli + Pass Weekend 30€.

06 60 22 19 42 ou thecoyotes-longny@hotmail.com .

Rue de la Seigneurie (derrière Intermarché) LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 60 22 19 42

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English : Festival Country

L’événement Festival Country Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche