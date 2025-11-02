Festival Coup de Parquet 2025 Bal traditionnel Irnalndais « CEILI » Salle des fêtes Mamers

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Début : 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

2025-11-02

Journée de clôture joyeuse et festive !

Le bal du dimanche après-midi sera animé par le groupe local, The Unlikely Ceili Band

– invités cette année :

* le trio David Munnelly, musiciens irlandais

* Tim Flaherty, danseur qui assurera le calling du Bal

– Programme prévisionnel des danses :

=> Kilfenora set, Corofin plain set, Clare lancer, Claddagh set, Orange and green, ballyvourney set, merchant set, Rickistown set

=> danses de CEILI

David Munnelly

Il est originaire de Belmullet, Irlande (Comté de Mayo).

Il a été élevé dans une maison très musicale. David apprend les instruments de musique avec sa grand mère, l’amour de la musique traditionnelle et en particulier l’accordéon et le mélodéon.

Connu pour son style coloré, ses doigtés de basse audacieux, des arrangements complexes et des compositions modernes. David exhale des notes des années folles et de l’énergie d’une boîte de dynamite. Tous cela est associé à un talent magistral, pour laisser une mélodie prendre son temps avec un son totalement incomparable et brillant.

Tim FLAHERTY,

Tim Flaherty a enseigné la danse irlandaise pendant de nombreuses années au Festival Interceltique de Lorient, au Grand Bal de L’Europe, au San Benedetto in Alpe Folkfest et dans de nombreux autres festivals à travers l’Europe ; il donne également des cours hebdomadaires dans sa ville natale de Belfast. Tout en enseignant les pas, les styles et les mouvements des danses, Tim met l’accent sur le plaisir que l’on peut avoir à travers la musique et les amitiés que l’on peut nouer sur la piste de danse.

Il est également accordéoniste et joueur de flûte.

Tim enseigne régulièrement la danse en Irlande et en Europe et joue un rôle clé

dans la prestation de cours de danse pour Belfast Trad.

Il est également professeur de tin whistle à Belfast pour débutants et confirmés.

The Unlikely Ceili Band,

avec les musiciens Günther Schmidt (violon), Jean-Marc Jackson (violon), Emmanuel Blin (flûte),

Michel Pillet (accordéon), Kim Goodwin (bodhran) et Cindy Krasna (calling)

Tarifs 14€/12€ réduit /Gratuit -14 ans

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 et sur Helloasso .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 assoparceque@yahoo.fr

