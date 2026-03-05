Festival Coups de Théâtre Rue Victor Dupont Saint-James

Festival Coups de Théâtre

4e édition du festival Coups de Théâtre à Saint-James, 6 pièces, des scènes de comédie, pour des éclats de rire garantis !

Au programme

– Vendredi 20 et samedi 21 mars à 20h30 La Grande Récré de Saint-James Café des sports ,

– Dimanche 22 mars à 15h00 L’Avenir de Cuguen Tu te laisses aller et Alberto hôtel bonjour ,

– Vendredi 27 mars à 20h30 Les Vents de l’Ay de La Vendelée Richous sans l’sou ,

– Samedi 28 mars à 20h30 Interlude de Pontorson Une Franche connexion ,

– Dimanche 29 mars à 15h00 Jav’Scène de Javené Espèces menacées .

Billetterie en ligne sur le site Helloasso La Grande Récré, chez les commerçants de Saint-James Coiff’Emoi et Super U et sur place le jour de la représentation. .

Rue Victor Dupont Espace Le Conquérant Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com

