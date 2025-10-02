Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano – Grainville-la-Teinturière
Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano – Grainville-la-Teinturière jeudi 2 octobre 2025.
Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano –
Salle Cauchoise Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Trios pour violon, violoncelle et piano.
Concert autour deux chefs-d’oeuvres de la musique de chambre le trio opus100 de Franz Schubert, immortalisé par la bande son du non moins célébrissime » Barry Lindon » et de Stanley Kubrick et le trio « les Esprits » de Ludwig Van Beethoven.
Soirée intimiste et pleine d’émotion dans la petite salle de réception de la salle Cauchoise de Grainville la Teinturière à 19h00.
Réservation 02 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com .
Salle Cauchoise Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com
English : Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano –
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano – Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre