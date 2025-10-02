Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano – Grainville-la-Teinturière

Festival Courant d’Air trios pour violon, violoncelle et piano – Grainville-la-Teinturière jeudi 2 octobre 2025.

Salle Cauchoise Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

2025-10-02 19:00:00

2025-10-02

Trios pour violon, violoncelle et piano.

Concert autour deux chefs-d’oeuvres de la musique de chambre le trio opus100 de Franz Schubert, immortalisé par la bande son du non moins célébrissime » Barry Lindon » et de Stanley Kubrick et le trio « les Esprits » de Ludwig Van Beethoven.

Soirée intimiste et pleine d’émotion dans la petite salle de réception de la salle Cauchoise de Grainville la Teinturière à 19h00.

Réservation 02 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com .

