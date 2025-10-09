Festival Courant3D CNAM ENJMIN Angoulême
Festival Courant3D CNAM ENJMIN Angoulême jeudi 9 octobre 2025.
Festival Courant3D
CNAM ENJMIN 138 rue de Bordeaux Angoulême
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-12
2025-10-09
Plongez dans l’univers des nouvelles écritures avec un programme captivant réalité virtuelle, stéréoscopie, courts-métrages générés par intelligence artificielle.
Organisé par l’association Prenez du Relief, en partenariat avec Magelis
CNAM ENJMIN 138 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 95 66
English :
Dive into the world of new writing with a captivating program featuring virtual reality, stereoscopy and short films generated by artificial intelligence.
Organized by the association Prenez du Relief, in partnership with Magelis
German :
Tauchen Sie mit einem fesselnden Programm in die Welt des neuen Schreibens ein: Virtuelle Realität, Stereoskopie, mit künstlicher Intelligenz erzeugte Kurzfilme.
Organisiert von der Association Prenez du Relief, in Zusammenarbeit mit Magelis
Italiano :
Immergetevi nel mondo della nuova scrittura con un programma accattivante che prevede realtà virtuale, stereoscopia e cortometraggi generati dall’intelligenza artificiale.
Organizzato dall’associazione Prenez du Relief, in collaborazione con Magelis
Espanol :
Sumérjase en el mundo de la nueva escritura con un programa cautivador que incluye realidad virtual, estereoscopía y cortometrajes generados por inteligencia artificial.
Organizado por la asociación Prenez du Relief, en colaboración con Magelis
