Festival Courant3D CNAM ENJMIN Angoulême jeudi 9 octobre 2025.

Festival Courant3D

CNAM ENJMIN 138 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-09

Plongez dans l’univers des nouvelles écritures avec un programme captivant réalité virtuelle, stéréoscopie, courts-métrages générés par intelligence artificielle.

Organisé par l’association Prenez du Relief, en partenariat avec Magelis
+33 6 85 21 95 66 

English :

Dive into the world of new writing with a captivating program featuring virtual reality, stereoscopy and short films generated by artificial intelligence.

Organized by the association Prenez du Relief, in partnership with Magelis

German :

Tauchen Sie mit einem fesselnden Programm in die Welt des neuen Schreibens ein: Virtuelle Realität, Stereoskopie, mit künstlicher Intelligenz erzeugte Kurzfilme.

Organisiert von der Association Prenez du Relief, in Zusammenarbeit mit Magelis

Italiano :

Immergetevi nel mondo della nuova scrittura con un programma accattivante che prevede realtà virtuale, stereoscopia e cortometraggi generati dall’intelligenza artificiale.

Organizzato dall’associazione Prenez du Relief, in collaborazione con Magelis

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la nueva escritura con un programa cautivador que incluye realidad virtual, estereoscopía y cortometrajes generados por inteligencia artificial.

Organizado por la asociación Prenez du Relief, en colaboración con Magelis

