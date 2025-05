Festival Court-Circuit 2025 Château du Rocan – Chémery-Chéhéry, 14 juin 2025 07:00, Chémery-Chéhéry.

Ardennes

Festival Court-Circuit 2025 Château du Rocan Chémery-Chéhéry Ardennes

Après une première soirée survoltée au Château de Remilly-Aillicourt , le Festival Court-Circuit continue sur sa lancée pour cette 5e édition ! Prochaine escale le Château du Rocan pour une 2e date qui s’annonce tout aussi mémorable Rendez-vous dès 18h pour une nouvelle soirée pleine de sons et d’énergie avec deux concerts à ne pas manquer Tambour Tambour DJ Ordoeuvre Venez vibrer, danser et célébrer la musique comme il se doit ! ✨ Buvette et restaurant sur place Deux autres dates pour cette 5e édition Vendredi 13 Juin 18h Vincent B / Jake LA BOTZ Château de Remilly-Aillicourt Dimanche 15 Juin 16h Lo’jo Château de Reméhan (Pouru St Rémy)

Chémery-Chéhéry 08450 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 90 98 contact@portesduluxembourg.fr

? After an exhilarating first evening at the Château de Remilly-Aillicourt, the Court-Circuit Festival continues its momentum for this 5th edition!? Next stop: the Château du Rocan for a 2nd date that promises to be just as memorable ? Join us at 6pm for a new evening of sound and energy, with two not-to-be-missed concerts:Tambour Tambour DJ Ordoeuvre Come vibrate, dance and celebrate music as it should be! ?? Two other dates for this 5th edition: Friday June 13 18h: Vincent B / Jake LA BOTZ Château de Remilly-Aillicourt Sunday June 15 16h: Lo’jo Château de Reméhan (Pouru St Rémy)

? Nach einem stürmischen ersten Abend im Schloss Remilly-Aillicourt setzt das Festival Court-Circuit seine Erfolgsgeschichte auch in der fünften Ausgabe fort! Der nächste Halt ist das Château du Rocan für einen zweiten Termin, der ebenso unvergesslich sein wird? Treffpunkt ab 18 Uhr für einen neuen Abend voller Klänge und Energie mit zwei Konzerten, die Sie nicht verpassen sollten Tambour Tambour DJ Ordoeuvre Kommen Sie und vibrieren Sie, tanzen Sie und feiern Sie die Musik, wie es sich gehört! ? Zwei weitere Termine für die 5. Ausgabe: Freitag, 13. Juni, 18 Uhr: Vincent B / Jake LA BOTZ Schloss Remilly-Aillicourt Sonntag, 15. Juni, 16 Uhr: Lo’jo Schloss Reméhan (Pouru St Rémy)

? Dopo un’esaltante prima serata al Castello di Remilly-Aillicourt, il Festival della Corte-Circuito continua il suo slancio per questa 5° edizione? Prossima tappa: lo Château du Rocan per un secondo appuntamento che promette di essere altrettanto memorabile? Unitevi a noi dalle 18:00 per un’altra serata piena di suoni ed energia, con due concerti imperdibili: Tambour Tambour DJ Ordoeuvre Venite a ballare, a ballare e a celebrare la musica come dovrebbe essere! Altre due date per questa quinta edizione: Venerdì 13 giugno ore 18.00: Vincent B / Jake LA BOTZ Château de Remilly-Aillicourt Domenica 15 giugno ore 16.00: Lo’jo Château de Reméhan (Pouru St Rémy)

? Tras una emocionante primera velada en el Château de Remilly-Aillicourt, el Festival Court-Circuit continúa su impulso en esta 5ª edición? Próxima parada: el Château du Rocan para una 2ª cita que promete ser igual de memorable ? Acompáñenos a partir de las 18:00 horas en otra velada llena de sonido y energía, con dos conciertos imperdibles:Tambour Tambour DJ Ordoeuvre ¡Venga a rockear, bailar y celebrar la música como debe ser! ?? Otras dos fechas para esta 5ª edición: Viernes 13 de junio 18:00 h: Vincent B / Jake LA BOTZ Château de Remilly-Aillicourt Domingo 15 de junio 16:00 h: Lo’jo Château de Reméhan (Pouru St Rémy)

