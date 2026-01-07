Festival [court] mais bon 18ème édition Auditorium Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Festival [court] mais bon 18ème édition Auditorium Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay samedi 7 février 2026.
Festival [court] mais bon 18ème édition
Auditorium Ateliers des Arts 32 rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Festival international de courts métrages d’animation qui met en lumière les travaux des étudiants finissant leurs parcours dans les meilleurs écoles de cinéma d’animation.
.
Auditorium Ateliers des Arts 32 rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ledisjoncteur@ymail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
International festival of short animated films, showcasing the work of students graduating from top animation schools.
L’événement Festival [court] mais bon 18ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay