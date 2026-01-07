Festival [court] mais bon 18ème édition Auditorium Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Festival [court] mais bon 18ème édition

Auditorium Ateliers des Arts 32 rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Festival international de courts métrages d’animation qui met en lumière les travaux des étudiants finissant leurs parcours dans les meilleurs écoles de cinéma d’animation.

English :

International festival of short animated films, showcasing the work of students graduating from top animation schools.

