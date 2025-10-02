FESTIVAL COURT METRANGE – LA MOUCHE Cinéma du TNB Rennes

FESTIVAL COURT METRANGE – LA MOUCHE Cinéma du TNB Rennes Jeudi 2 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

Le Cinéma du TNB accueille le film La Mouche de David Croenberg, dans le cadre du festival Court Métrange, dédié cette année à l’animalité « l’ombre d’un instinct : quand la bête se révèle ».

LA MOUCHE

DAVID CRONENBERG

1h36, États-Unis / Royaume-Uni / Canada,

1987 Interdit – 12 ans

Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une invention qui doit révolutionner le monde : la « téléportation », qui consiste à transporter la matière à travers l’espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne s’aperçoit pas qu’une mouche fait partie du voyage.

« Le Festival Court Métrange est une manifestation dédiée aux créateurs épris d’audace et bouillonnant d’inventivité. Il est aussi l’antre secret des mutations, le théâtre d’improbables métamorphoses. Ses écrans sont autant de miroirs reflétant notre soif d’altérité, nos fascinations nocturnes et nos peurs viscérales. C’est pourquoi, cette année, nos projecteurs vont se braquer sur le mystère camouflé sous la peau, les poils, la fourrure et les plumes. Certain·es des cinéastes que nous accueillons cette année, venu·es des quatre coins du globe, ont pris ce thème à bras-le-corps, avec l’audace que le court métrage autorise. Iels en ont tiré des oeuvres riches et étranges, parfois drôles, souvent dérangeantes. Autour des projections, nous avons conçu un parcours pour découvrir ce que cache la figure de la bête dans le cinéma et dans les autres arts de l’imaginaire : un retour à de primitives origines ? Un blâme à l’endroit des normes ? Une libération salvatrice ? Tout cela à la fois, peut-être. Le Fantastique a la vertu d’ouvrir une brèche dans nos certitudes pour en faire jaillir une vérité plus trouble. Il est une autre langue (parfois râpeuse) pour exprimer ce que le réel est inapte à formuler. À Court Métrange, c’est notoire, c’est la mélodie de celle-ci qui nous enjôle. »

– Le Festival Court Métrange

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine