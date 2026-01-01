Festival Courtoujours Salle des Fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy

Festival Courtoujours

Salle des Fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Déjà 20 ans ! Le festival Courtoujours revient les poches pleines de courts à égrener sur notre route de la fiction, de l’animation, du documentaire, des nouvelles images. Avec une délicieuse insolence, le court métrage nous propose des horizons élargis, pour jouer avec nos certitudes et manier notre surprise avec virtuosité. Avec le court, il n’est pas question de s’appesantir mais de virevolter, de prendre de la hauteur et de découvrir des univers riches et percutants. Attendez-vous donc à rencontrer sur votre chemin, entre autres, un voyage vers la mer en rêve et un week-end en amoureux un peu agité… Du rire et des larmes en perspective.

Dans le cadre de la semaine Courtoujours dans le Trégor, pour son ouverture, une soirée à ne pas manquer à La Roche-Derrien. Durée 1h45 .

Salle des Fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 31 36 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Courtoujours La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose