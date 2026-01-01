Festival Courtoujours Plouaret
Festival Courtoujours Plouaret vendredi 30 janvier 2026.
Festival Courtoujours
Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
La 20ème édition du festival de courts-métrages Courtoujours débarque à Plouaret ! .
Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 31 36 19
