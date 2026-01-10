Festival Courtoujours Trédrez-Locquémeau

Festival Courtoujours

Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-01 18:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Pour sa 20e édition, le festival Courtoujours en co-réalisation avec la Lilann propose au café Théodore un cabaret ciné-impro.

Les comédiens de la ligue d’improvisation La lilann sont invités à improviser sur des extraits de courts métrages diffusés au festival Courtoujours et ils vont s’en donner à cœur joie. .

Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

