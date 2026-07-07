FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Calmeilles
dimanche 30 août 2026 · Calmeilles
Informations pratiques
Calmeilles
FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66
Calmeilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 21:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Courts-Circuit 66 est un festival gratuit et itinérant à la découverte de 26 communes du Département des Pyrénées-Orientales (66).
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Calmeilles 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03
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English :
Courts-Circuit 66 is a free, itinerant festival covering 26 communes in the Pyré?ne?es-Orientales department (66).
L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Calmeilles a été mis à jour le 2026-07-07 par OTI ASPRES-THUIR