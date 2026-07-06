FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Oms
vendredi 4 septembre 2026 · Oms
Informations pratiques
Oms
FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66
12 RUE DE L’ORME Oms Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Courts-Circuit 66 est un festival gratuit et itinérant à la découverte de 26 communes du Département des Pyrénées-Orientales (66).
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12 RUE DE L’ORME Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03
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English :
Courts-Circuit 66 is a free, itinerant festival covering 26 communes in the Pyré?ne?es-Orientales department (66).
L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Oms a été mis à jour le 2026-07-06 par OTI ASPRES-THUIR