FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Thuir

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Thuir jeudi 18 septembre 2025.

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66

Avenue du Roussillon Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Courts-Circuit 66 est un festival gratuit et itinérant à la découverte de 26 communes du Département des Pyrénées-Orientales (66).

.

Avenue du Roussillon Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 99 09 91

English :

Courts-Circuit 66 is a free, itinerant festival covering 26 communes in the Pyré?ne?es-Orientales department (66).

German :

Courts-Circuit 66 ist ein kostenloses Festival, das 26 Gemeinden im Departement Pyre?ne?es-Orientales (66) abdeckt.

Italiano :

Courts-Circuit 66 è un festival itinerante e gratuito che copre 26 comuni del dipartimento Pyré?ne?es-Orientales (66).

Espanol :

Courts-Circuit 66 es un festival gratuito e itinerante que abarca 26 municipios del departamento de Pirineos Orientales (66).

L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Thuir a été mis à jour le 2025-07-28 par OTI ASPRES-THUIR