FESTIVAL COURTS CIRCUITS 66 Calce
vendredi 28 août 2026 · Calce
Informations pratiques
Calce
FESTIVAL COURTS CIRCUITS 66
37 Route d’Estagel Calce Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Au programme à 19h convoi de festivalier-ères à vélo par la Casa Bicicleta, de Perpignan à Calce aller-retour puis à 21h séance de projection de courts métrages en compétition avec vote du public.
La grande envie, Julien Aveque France | 23′ | 2025 |…
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37 Route d’Estagel Calce 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 85
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English :
On the schedule: 7:00 p.m., a bike ride for festival-goers organized by Casa Bicicleta, from Perpignan to Calce and back; then at 9:00 p.m., a screening of short films in awith audience voting.
La grande envie, Julien Aveque France | 23′ | 2025 |…
L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUITS 66 Calce a été mis à jour le 2026-08-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME