Informations pratiques

Calce

FESTIVAL COURTS CIRCUITS 66

37 Route d’Estagel Calce Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Au programme à 19h convoi de festivalier-ères à vélo par la Casa Bicicleta, de Perpignan à Calce aller-retour puis à 21h séance de projection de courts métrages en compétition avec vote du public.

La grande envie, Julien Aveque France | 23′ | 2025 |…

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37 Route d’Estagel Calce 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 85

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English :

On the schedule: 7:00 p.m., a bike ride for festival-goers organized by Casa Bicicleta, from Perpignan to Calce and back; then at 9:00 p.m., a screening of short films in awith audience voting.

La grande envie, Julien Aveque France | 23′ | 2025 |…

L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUITS 66 Calce a été mis à jour le 2026-08-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME