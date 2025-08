Festival Courts Circuits #8 MJC BERLIOZ Pau

Festival Courts Circuits #8

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

À Pau, pour la 8ᵉ édition du festival, la MJC Berlioz invite la Cie Têtes de Mules à investir les espaces nature. Depuis l’Ariège, cette joyeuse troupe déploie chapiteau, scène en plein air et agrès de cirque pour faire scintiller les yeux des petits comme des grands. Entre prouesses artistiques et clins d’œil forains, l’ambiance promet d’être festive, chaleureuse, gourmande aussi, grâce aux repas concoctés par les ateliers cuisine de la maison de quartier. Le conseil d’ami réservez vite, ces moments-là, on ne veut pas les manquer. .

+33 7 87 84 77 13 contact@mjcberlioz.org

