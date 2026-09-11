Festival Courts Circuits #9 Parc succursale Pau

Informations pratiques

Pau

Festival Courts Circuits #9

Parc succursale 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02

VEND. 2 OCT / 19h30

Parlons forêt en milieu urbain, parlons écologie ordinaire

SAM. 3 OCT / 10h

Rando autour des maisons Castors à Berlioz avec Julie Boustingorry

SAM. 3 OCT / 14h30

Il mafioso, Il Corotto e la Dona / Compagnie Çaï Çaï (Pau)

SAM. 3 OCT / 16h

Conversation avec un arbre / Compagnie Rouge Éléa (Hendaye)

SAM. 3 OCT / 17h30

Le Bruit des Bottes / Compagnie Circolabile (Italie) sur réservation

DIM. 4 OCT / 14h30

L’incroyable conférence / Compagnie AVEC (Gers)

DIM. 4 OCT / 15h30

Atelier cirque pour tous / Mathieu Tassy

DIM. 4 OCT / 16h

Dialogues de sources / Thierry Moinet (Pau) sur réservation

DIM. 4 OCT / 17h30

Le Bruit des Bottes / Compagnie Circolabile (Italie) sur réservation

À TOUTES HEURES

L’arsenal poétique / Cie la Muse de Jaracasse (Lozère)

Opération ogre céleste / Cie la Muse de Jaracasse (Lozère) .

Parc succursale 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 84 77 13 contact@mjcberlioz.org

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English : Festival Courts Circuits #9

L’événement Festival Courts Circuits #9 Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau