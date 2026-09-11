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AGENDA · Pau

Festival Courts Circuits #9 Parc succursale Pau

vendredi 2 octobre 2026 · Parc succursale · Pau

Festival Courts Circuits #9 Parc succursale Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc succursale
Adresse
84 Avenue de Buros
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Festival Courts Circuits #9

Parc succursale 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :
2026-10-02

VEND. 2 OCT / 19h30
Parlons forêt en milieu urbain, parlons écologie ordinaire
SAM. 3 OCT / 10h
Rando autour des maisons Castors à Berlioz avec Julie Boustingorry
SAM. 3 OCT / 14h30
Il mafioso, Il Corotto e la Dona / Compagnie Çaï Çaï (Pau)
SAM. 3 OCT / 16h
Conversation avec un arbre / Compagnie Rouge Éléa (Hendaye)
SAM. 3 OCT / 17h30
Le Bruit des Bottes / Compagnie Circolabile (Italie) sur réservation
DIM. 4 OCT / 14h30
L’incroyable conférence / Compagnie AVEC (Gers)
DIM. 4 OCT / 15h30
Atelier cirque pour tous / Mathieu Tassy
DIM. 4 OCT / 16h
Dialogues de sources / Thierry Moinet (Pau) sur réservation
DIM. 4 OCT / 17h30
Le Bruit des Bottes / Compagnie Circolabile (Italie) sur réservation
À TOUTES HEURES
L’arsenal poétique / Cie la Muse de Jaracasse (Lozère)
Opération ogre céleste / Cie la Muse de Jaracasse (Lozère)   .

Parc succursale 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 84 77 13  contact@mjcberlioz.org

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English : Festival Courts Circuits #9

L’événement Festival Courts Circuits #9 Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau

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