[Festival Cousu Main]: Boom des enfants

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Pour le plus grand plaisir de nos bambins, le festival leur offre un moment pour se dépenser et nous montrer leur talent de danseurs !

Pour le plus grand plaisir de nos bambins, le festival leur offre un moment pour se dépenser et nous montrer leur talent de danseurs ! .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31

English :

To the delight of our toddlers, the festival gives them a chance to show off their dancing skills!

L’événement [Festival Cousu Main]: Boom des enfants Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois