[Festival Cousu Main]: Boom des enfants Sury-en-Vaux
[Festival Cousu Main]: Boom des enfants Sury-en-Vaux samedi 14 mars 2026.
[Festival Cousu Main]: Boom des enfants
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Pour le plus grand plaisir de nos bambins, le festival leur offre un moment pour se dépenser et nous montrer leur talent de danseurs !
Pour le plus grand plaisir de nos bambins, le festival leur offre un moment pour se dépenser et nous montrer leur talent de danseurs ! .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To the delight of our toddlers, the festival gives them a chance to show off their dancing skills!
L’événement [Festival Cousu Main]: Boom des enfants Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois