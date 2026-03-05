[Festival Cousu Main]: Journée spéciale

Saint-Satur

2026-03-11

2026-03-11

2026-03-11

Spectacles tout public, animations, ateliers scolaires, repas partagés… Cousu Main revient juste avant le printemps avec les Compagnies Sept-Épées et Hors Les Rangs.

Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous !

English :

Shows for all ages, entertainment, school workshops, shared meals? Cousu Main returns just before spring with Compagnies Sept-Épées and Hors Les Rangs.

As usual, admission is free, so join us!

