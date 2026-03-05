[Festival Cousu Main]: Journée spéciale Saint-Satur
[Festival Cousu Main]: Journée spéciale Saint-Satur mercredi 11 mars 2026.
[Festival Cousu Main]: Journée spéciale
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Spectacles tout public, animations, ateliers scolaires, repas partagés… Cousu Main revient juste avant le printemps avec les Compagnies Sept-Épées et Hors Les Rangs.
Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous !
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31
English :
Shows for all ages, entertainment, school workshops, shared meals? Cousu Main returns just before spring with Compagnies Sept-Épées and Hors Les Rangs.
As usual, admission is free, so join us!
L’événement [Festival Cousu Main]: Journée spéciale Saint-Satur a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois