[Festival Cousu Main]: Journée spéciale Saint-Satur

[Festival Cousu Main]: Journée spéciale Saint-Satur mercredi 11 mars 2026.

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : mercredi 11 mars 2026
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

Spectacles tout public, animations, ateliers scolaires, repas partagés… Cousu Main revient juste avant le printemps avec les Compagnies Sept-Épées et Hors Les Rangs.
Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous !
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31 

English :

Shows for all ages, entertainment, school workshops, shared meals? Cousu Main returns just before spring with Compagnies Sept-Épées and Hors Les Rangs.
As usual, admission is free, so join us!

