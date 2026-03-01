[Festival Cousu Main]: Spectacle Mon Ami Perrault Sury-en-Vaux
Sury-en-Vaux Cher
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Un duo survolté nous entraine dans une farce jeune public tout public pour relire Perrault en sécurité !
Dès 4 ans, jusqu’à 120 ans voire plus !
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31
English :
A lively duo take us on a farce for young and old alike a safe way to reread Perrault!
From ages 4 to 120 and beyond!
