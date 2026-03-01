[Festival Cousu Main]: Spectacle Sirènes

Crézancy-en-Sancerre Cher

Gratuit

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Une performance d’actrice avec perruques, chapeaux et colifichets, pour réinventer la petite sirène…

Une adaptation très libre du conte d’Andersen, pour un public averti !

Spectacles tout public, animations, ateliers scolaires, repas partagés… Cousu Main revient juste avant le printemps avec les Compagnies Sept-Épées et Hors Les Rangs.

Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite, alors rejoignez-nous ! .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 81 83 31

English :

An actress’s performance with wigs, hats and trinkets, reinventing the Little Mermaid…

A very free adaptation of Andersen’s tale, for a discerning audience!

