Festival Crimes et Intrigues – 2ème édition Castillonnès
vendredi 13 novembre 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Festival Crimes et Intrigues – 2ème édition
Ciné 4 et Salle Carbonnier Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-13
L’équipe de CastiFestival vous attend nombreux pour la 2ème édition du festival Crimes et Intrigues au cœur de la bastide de Castillonnès !
Films, conférences, salon du livre, parcours ludiques pour les familles …
!! Le programme est en cours de finalisation, restez connectés !!
L’équipe de CastiFestival vous attend nombreux pour la 2ème édition du festival Crimes et Intrigues au cœur de la bastide de Castillonnès !
Films, conférences, salon du livre, parcours ludiques pour les familles …
!! Le programme est en cours de finalisation, restez connectés !! .
Ciné 4 et Salle Carbonnier Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54 castifestival.reservations@gmail.com
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English : Festival Crimes et Intrigues – 2ème édition
The CastiFestival team looks forward to seeing many of you at the 2nd edition of the Crimes and Intrigues festival in the heart of the bastide town of Castillonnès!
!! The program is currently being finalized—stay tuned!!
L’événement Festival Crimes et Intrigues – 2ème édition Castillonnès a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Coeur de Bastides
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