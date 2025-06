Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle 9 août 2025 07:00

Corrèze

Festival CRôC Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-09

Le thème de cette année est le punk en tout genre. (Cyberpunk, Steampunk, Dieselpunk, Biopunk…etc)A quoi vous attendre pour le CRôC 2025 Le CRUNK ! -Du jeu de rôle bien évidemment- Venez jouer aux nombreuses tables qui s’étaleront sur tout le week-end De tout univers et de toute sorte. Des tables d’initiation seront également présentes.

Saurez-vous vaincre le héros de l’histoire et conquérir le monde ?! Des jeux de société, cela va de soi-De nombreux jeux seront présents avec leurs animateurs qui vous accompagneront tout au long de l’événement. Des tournois, que le meilleur gagne- Du magic, du Warhammer, des jeux de sociétés et peut-être bien d’autres choses ou vous pourrez vous confronter aux uns aux autres pour découvrir qui est le meilleur. -De nombreux stands, venez découvrir ces mille et une merveilles-Des jeux, de l’animation, des auteurs, illustrateurs et créateurs. .

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 36 41 crocfestival.tulle@gmail.com

