Festival Crok Ciné 5 et 6 décembre au Centre Paris Anim’Ken Saro-Wiwa Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris vendredi 5 décembre 2025.
Vendredi 5 décembre de 18h à 19h et samedi 5 décembre de 10h à 19h
Venez découvrir des courts-métrages à partir de 3 ans sur différents thèmes :
– Le numérique
– Aventures et libertés
– Merveilleux, féérique et fantastique
– Respirer et faire la fête
Et entre chaque séance, des rencontres, des ateliers créatifs, des Quiz !
(programme détaillé sur Crok Ciné)
Le Centre Ken Saro accueille la 1ère édition du Festival de cinéma pour petits et grands proposée par l’association Crok Ciné !
gratuit
Réservation au 01 43 56 57 60 ou par mail kensarowiwa@ligueparis.org
Public enfants. A partir de 3 ans.
Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris
+33143565760