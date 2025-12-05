Festival Crok Ciné 5 et 6 décembre au Centre Paris Anim’Ken Saro-Wiwa Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris

Vendredi 5 décembre de 18h à 19h et samedi 5 décembre de 10h à 19h

Venez découvrir des courts-métrages à partir de 3 ans sur différents thèmes :

– Le numérique

– Aventures et libertés

– Merveilleux, féérique et fantastique

– Respirer et faire la fête

Et entre chaque séance, des rencontres, des ateliers créatifs, des Quiz !

(programme détaillé sur Crok Ciné)

Le Centre Ken Saro accueille la 1ère édition du Festival de cinéma pour petits et grands proposée par l’association Crok Ciné !

Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

samedi

de 10h00 à 19h00

vendredi

de 18h00 à 19h00

gratuit

Réservation au 01 43 56 57 60 ou par mail kensarowiwa@ligueparis.org

Public enfants. A partir de 3 ans.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

+33143565760