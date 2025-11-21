Festival Crok ciné – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

Pour tous les publics

L’association

Crok ciné, fidèle partenaire du Centre social Maurice Ravel, vous

propose un week-end en immersion complète dans le 7ème art. Au menu : des films courts, des quiz et des débats, des rencontres insolites, de la musique et de la danse, des ateliers cinéma… Programmation spéciale jeunes, ados, parents-enfants.

Au programme : courts métrages, goûter, cocktail, ateliers

avec des professionnel.les du milieu du cinéma (cascadeur, maquilleuse,

compositeur de musique de films…), activités manuelles en famille…

GRATUIT POUR TOUTES & TOUS sur réservation !

Réservation par séance, donc merci de préciser la ou les séances qui vous intéressent !

: « je souhaiterais réserver 4 places (2 adultes et 2 enfants) au nom de

… pour le vendredi soir à 18h « numérique » et le samedi 22 à 14h30

« merveilleux, fantastique & féérique ».

Réservation au 01 44 75 60 14 / lwhyte@laligue.org

Détail des séances ci-dessous :

Vendredi 21 novembre 18h-20h : »numérique »

– séance de courts-métrages – thématique « le numérique »

– atelier danse avec la compagnie Duck Billed

– cocktail d’ouverture.

Samedi 22 novembre 10h-12h : « aventure & liberté »

– Accueil petit déjeuner

– séance de courts métrages – thématique « l’aventure, la liberté »

– Rencontre avec un cascadeur & atelier cascade + atelier « clap ».

Samedi 22 novembre 14h30-17h15 : « merveilleux, fantastique & féérique »

– Séance de courts métrages – thématique « le merveilleux, le fantastique le féérique »

– Rencontre avec une maquilleuse et atelier maquillage spécial « effets spéciaux »

– goûter et atelier « création affiches de films »

rencontre avec un compositeur de musique de film : « comment la musique

influence-t-elle les émotions ressenties dans un film ? » (16h30-17h15).

Samedi 22 novembre 18h-20h : « respirer, faire la fête »

– Séance de courts métrages – thématique « respirer, faire la fête » avec un.e invité.e surprise !

– Cocktail & fête de clôture.

Du vendredi 21 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

gratuit

Réservation au 01 44 75 60 14 / lwhyte@laligue.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

https://animravel.aniapp.fr/actualites/64 +33144756014 lwhyte@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel/?locale=fr_FR