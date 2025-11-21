Festival Crok ciné – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris
Festival Crok ciné – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris vendredi 21 novembre 2025.
Pour tous les publics
L’association
Crok ciné, fidèle partenaire du Centre social Maurice Ravel, vous
propose un week-end en immersion complète dans le 7ème art. Au menu : des films courts, des quiz et des débats, des rencontres insolites, de la musique et de la danse, des ateliers cinéma… Programmation spéciale jeunes, ados, parents-enfants.
Au programme : courts métrages, goûter, cocktail, ateliers
avec des professionnel.les du milieu du cinéma (cascadeur, maquilleuse,
compositeur de musique de films…), activités manuelles en famille…
GRATUIT POUR TOUTES & TOUS sur réservation !
Réservation par séance, donc merci de préciser la ou les séances qui vous intéressent !
: « je souhaiterais réserver 4 places (2 adultes et 2 enfants) au nom de
… pour le vendredi soir à 18h « numérique » et le samedi 22 à 14h30
« merveilleux, fantastique & féérique ».
Réservation au 01 44 75 60 14 / lwhyte@laligue.org
Détail des séances ci-dessous :
Vendredi 21 novembre 18h-20h : »numérique »
– séance de courts-métrages – thématique « le numérique »
– atelier danse avec la compagnie Duck Billed
– cocktail d’ouverture.
Samedi 22 novembre 10h-12h : « aventure & liberté »
– Accueil petit déjeuner
– séance de courts métrages – thématique « l’aventure, la liberté »
– Rencontre avec un cascadeur & atelier cascade + atelier « clap ».
Samedi 22 novembre 14h30-17h15 : « merveilleux, fantastique & féérique »
– Séance de courts métrages – thématique « le merveilleux, le fantastique le féérique »
– Rencontre avec une maquilleuse et atelier maquillage spécial « effets spéciaux »
– goûter et atelier « création affiches de films »
rencontre avec un compositeur de musique de film : « comment la musique
influence-t-elle les émotions ressenties dans un film ? » (16h30-17h15).
Samedi 22 novembre 18h-20h : « respirer, faire la fête »
– Séance de courts métrages – thématique « respirer, faire la fête » avec un.e invité.e surprise !
– Cocktail & fête de clôture.
Du vendredi 21 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :
gratuit
Tout public.
Date(s) :
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
