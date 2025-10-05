Festival Crok’ ta Bulle Saint-Rome-de-Tarn
Festival Crok’ ta Bulle
Saint-Rome-de-Tarn Aveyron
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-06
2025-10-05
La troisième édition du festival Crok’ ta Bulle à Saint-Rome-de-Tarn !
Le festival Crok ta Bulle revient cette année à Saint-Rome-de-Tarn les 5 et 6 octobre pour sa deuxième édition !
Programme
Samedi 5 octobre
>Le ciné du Crok à l’espace Marcel Calmels de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h, entrée gratuite.
>Jeux de société à l’Auberge de Saint Rome de 14h30 à 18h à, entrée gratuite.
>jeux vidéos au bar le Languedoc 14h30 à 18h, entrée gratuite.
>Concert et dessin à la salle des fêtes à partir de 19h30 à 21h, entrée gratuite.
>Rencontre et dédicaces avec les auteurs à la salle des fêtes de 10h à 11h45 et de 14h à 17h45, entrée gratuite.
>Animations (maquillage, caricature, stand crok..) à la salle des fêtes de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h45.
>Expo du Crok’ à l’espace culturel Dans les coulisses de la réation de l’univers Wakfu/Dofus de chez Ankama. Libre accès.
>Exposition élèves St-Rome à la bibliothèque. Horaires à voir sur place.
>Atelier dessin Scène SDF
>Vernissage à la salle des fêtes de 19h à 19h30.
>Repas-apéro à la salle des fêtes de 19h à 21h.
Dimanche 6 octobre
>Le ciné du Crok à l’espace Marcel Calmels de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h, entrée gratuite.
>Jeux de société à l’Auberge de Saint Rome de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h à, entrée gratuite.
>jeux vidéos au bar le Languedoc de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h, entrée gratuite.
>Rencontre et dédicaces avec les auteurs à la salle des fêtes de 10h à 11h45 et de 14h à 17h, entrée gratuite.
>Animations (maquillage, caricature, stand crok..) à la salle des fêtes de 10h à 11h45 et de 14h à 17h
>Expo du Crok’ à l’espace culturel Dans les coulisses de la réation de l’univers Wakfu/Dofus de chez Ankama. Libre accès.
>Exposition élèves St-Rome à la bibliothèque. Horaires à voir sur place.
>Atelier dessin Scène SDF
>Remise des prix du tremplin de la BD à la salle des fêtes à 16h30. .
Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie contact@croktabulle.fr
English :
The third Crok’ ta Bulle festival in Saint-Rome-de-Tarn!
German :
Die dritte Ausgabe des Festivals Crok’ ta Bulle in Saint-Rome-de-Tarn!
Italiano :
Il terzo festival Crok’ ta Bulle a Saint-Rome-de-Tarn!
Espanol :
¡Tercer festival Crok’ ta Bulle en Saint-Rome-de-Tarn!
