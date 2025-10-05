Festival Crok’ ta Bulle Saint-Rome-de-Tarn

Festival Crok’ ta Bulle Saint-Rome-de-Tarn dimanche 5 octobre 2025.

Festival Crok’ ta Bulle

Saint-Rome-de-Tarn Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-05

La troisième édition du festival Crok’ ta Bulle à Saint-Rome-de-Tarn !

Le festival Crok ta Bulle revient cette année à Saint-Rome-de-Tarn les 5 et 6 octobre pour sa deuxième édition !

Programme

Samedi 5 octobre

>Le ciné du Crok à l’espace Marcel Calmels de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h, entrée gratuite.

>Jeux de société à l’Auberge de Saint Rome de 14h30 à 18h à, entrée gratuite.

>jeux vidéos au bar le Languedoc 14h30 à 18h, entrée gratuite.

>Concert et dessin à la salle des fêtes à partir de 19h30 à 21h, entrée gratuite.

>Rencontre et dédicaces avec les auteurs à la salle des fêtes de 10h à 11h45 et de 14h à 17h45, entrée gratuite.

>Animations (maquillage, caricature, stand crok..) à la salle des fêtes de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h45.

>Expo du Crok’ à l’espace culturel Dans les coulisses de la réation de l’univers Wakfu/Dofus de chez Ankama. Libre accès.

>Exposition élèves St-Rome à la bibliothèque. Horaires à voir sur place.

>Atelier dessin Scène SDF

>Vernissage à la salle des fêtes de 19h à 19h30.

>Repas-apéro à la salle des fêtes de 19h à 21h.

Dimanche 6 octobre

>Le ciné du Crok à l’espace Marcel Calmels de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h, entrée gratuite.

>Jeux de société à l’Auberge de Saint Rome de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h à, entrée gratuite.

>jeux vidéos au bar le Languedoc de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h, entrée gratuite.

>Rencontre et dédicaces avec les auteurs à la salle des fêtes de 10h à 11h45 et de 14h à 17h, entrée gratuite.

>Animations (maquillage, caricature, stand crok..) à la salle des fêtes de 10h à 11h45 et de 14h à 17h

>Expo du Crok’ à l’espace culturel Dans les coulisses de la réation de l’univers Wakfu/Dofus de chez Ankama. Libre accès.

>Exposition élèves St-Rome à la bibliothèque. Horaires à voir sur place.

>Atelier dessin Scène SDF

>Remise des prix du tremplin de la BD à la salle des fêtes à 16h30. .

Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie contact@croktabulle.fr

English :

The third Crok’ ta Bulle festival in Saint-Rome-de-Tarn!

German :

Die dritte Ausgabe des Festivals Crok’ ta Bulle in Saint-Rome-de-Tarn!

Italiano :

Il terzo festival Crok’ ta Bulle a Saint-Rome-de-Tarn!

Espanol :

¡Tercer festival Crok’ ta Bulle en Saint-Rome-de-Tarn!

L’événement Festival Crok’ ta Bulle Saint-Rome-de-Tarn a été mis à jour le 2025-09-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)