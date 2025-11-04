Festival Crossroads Roubaix

Festival Crossroads

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 10:00:00

fin : 2025-11-04 23:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-06

**Le festival Crossroads, c’est le rendez-vous annuel des musiques émergentes à Roubaix !**

Depuis 10 ans, Crossroads c’est trois jours pour échanger lors de rencontres professionnelles (ouvertes à toutes et tous sur inscription) en journée et pour vibrer en soirée avec 21 showcases en alternance sur les deux scènes de la Condition Publique.

Des groupes et artistes venu·es de la région Hauts-de-France, mais aussi du reste de l’Hexagone et de Belgique, proposeront un panorama de ce qu’est la musique actuelle, représentant tous les styles musicaux. Un événement 100% découverte !

**Festival Crossroads 10e édition -**

Du mardi 4 au jeudi 6 novembre

Pass concerts 1 jour de 6 à 12 euros (7 showcases)

Pass concerts 3 jours de 11 à 25 euros (21 showcases)

**Programmation disponible sur le site internet**

[**https://www.crossroadsfestival.org/**](https://www.crossroadsfestival.org/programmation-2025/)

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

**The Crossroads festival is Roubaix’s annual meeting place for emerging music!

For the past 10 years, Crossroads has been three days of professional meetings (open to all, registration required) during the day, and 21 showcases in the evening, alternating between the two stages at La Condition Publique.

Bands and artists from the Hauts-de-France region, as well as from the rest of France and Belgium, will offer a panorama of today’s music, representing all musical styles. A 100% discovery event!

**Crossroads Festival 10th edition -**

Tuesday November 4 to Thursday November 6

1-day concert pass from 6 to 12 euros (7 showcases)

3-day concert pass from 11 to 25 euros (21 showcases)

**Program available on the website**

[**https://www.crossroadsfestival.org/**](https://www.crossroadsfestival.org/programmation-2025/)

German :

**Das Crossroads-Festival ist das jährliche Treffen der aufstrebenden Musik in Roubaix!**

Seit 10 Jahren besteht Crossroads aus drei Tagen, an denen man sich tagsüber bei professionellen Treffen (offen für alle nach Anmeldung) austauschen und abends bei 21 Showcases, die abwechselnd auf den beiden Bühnen der Condition Publique stattfinden, vibrieren kann.

Bands und Künstler aus der Region Hauts-de-France, aber auch aus dem Rest des Hexagons und aus Belgien, bieten einen Überblick über die aktuelle Musik und vertreten alle Musikstile. Eine 100%ige Entdeckungsveranstaltung!

**Festival Crossroads 10. Ausgabe -**

Von Dienstag, den 4. bis Donnerstag, den 6. November

1-Tages-Konzertpass von 6 bis 12 Euro (7 Showcases)

3-Tages-Konzertpass von 11 bis 25 Euro (21 Showcases)

**Programmierung auf der Website verfügbar**

[**https://www.crossroadsfestival.org/****](https://www.crossroadsfestival.org/programmation-2025/)

Italiano :

**Il festival Crossroads è il luogo di incontro annuale di Roubaix per la musica emergente!

Da 10 anni Crossroads è un evento di tre giorni, con incontri professionali durante il giorno (aperti a tutti previa registrazione) e 21 showcase la sera, alternati sui due palchi della Condition Publique.

Band e artisti della regione Hauts-de-France, ma anche del resto della Francia e del Belgio, offriranno una panoramica della musica contemporanea, rappresentando tutti gli stili musicali. Un evento da scoprire al 100%!

**Festival degli Incroci 10a edizione -**

Da martedì 4 a giovedì 6 novembre

Pass per 1 giorno di concerti da 6 a 12 euro (7 showcase)

Pass per 3 giorni di concerti da 11 a 25 euro (21 spettacoli)

**Programma disponibile sul sito web**

[**https://www.crossroadsfestival.org/**](https://www.crossroadsfestival.org/programmation-2025/)

Espanol :

**¡El festival Crossroads es la cita anual de Roubaix con la música emergente!

Desde hace 10 años, Crossroads es un evento de tres días, con encuentros profesionales durante el día (abiertos a todos previa inscripción) y 21 showcases por la noche, que se alternan en los dos escenarios de la Condition Publique.

Grupos y artistas de la región de Hauts-de-France, así como del resto de Francia y Bélgica, ofrecerán un panorama de lo que es la música contemporánea, representando todos los estilos musicales. ¡Un evento 100% descubrimiento!

*festival *Crossroads 10ª edición -**

Del martes 4 al jueves 6 de noviembre

Abono de 1 día de 6 a 12 euros (7 espectáculos)

Abono de 3 días de 11 a 25 euros (21 espectáculos)

**Programa disponible en la página web**

[**https://www.crossroadsfestival.org/**](https://www.crossroadsfestival.org/programmation-2025/)

L’événement Festival Crossroads Roubaix a été mis à jour le 2025-10-29 par Hauts-de-France Tourisme