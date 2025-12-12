FESTIVAL CUBA HOY Toulouse
CUBA HOY ! Terres de Rencontres est une immersion dans l’univers foisonnant des pays d’Amérique Latine, d’Afrique et des Caraïbes.
Cette 29ème édition est résolument festive, placée sous le signe du vivre ensemble dans la joie et le partage. Terres de Rencontres et sa programmation plurielle vous invitent à vivre des moments de fête et de culture. Au programme des concerts (salsa, rumba, cumbia, percussions…), bals caribéens, spectacles, projections, ateliers participatifs et rencontres-débats dans différents lieux de la ville.
CUBA HOY! Terres de Rencontres is an immersion into the teeming world of Latin America, Africa and the Caribbean.
