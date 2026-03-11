Festival Cubanama Saint-Martin-de-Seignanx
Festival Cubanama Saint-Martin-de-Seignanx vendredi 3 avril 2026.
Festival Cubanama
Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Lassociation CUBANAMADANSE en partenariat avec la ville de Saint-Martin-de Seignanx et l’office du Tourisme SEIGNANX.COM est heureuse de vous présenter l’édition 2026 du FESTIVAL AFRO CUBAIN CUBANAMA !
VENDREDI 3 AVRIL Accueil des Festivaliers dès 19H. Restauration sur place.
21h30 Présentation des artistes + shows.
22h00 Soirée DJ TOKA (Espagne) DJ SEU JADE (France)
SAMEDI 4 AVRIL STAGES salsa, elegua, rueda, palo…
SAMEDI SOIR concert de l’artiste PAPUCHO, leader du groupe Papucho y Mana Club, groupe phare de la timba cubaine.
DIMANCHE 5 AVRIL STAGES estilo chico, estilo chica, reggaeton, vodou… .
Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Cubanama
