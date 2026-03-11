Festival Cubanama

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

Lassociation CUBANAMADANSE en partenariat avec la ville de Saint-Martin-de Seignanx et l’office du Tourisme SEIGNANX.COM est heureuse de vous présenter l’édition 2026 du FESTIVAL AFRO CUBAIN CUBANAMA !

VENDREDI 3 AVRIL Accueil des Festivaliers dès 19H. Restauration sur place.

21h30 Présentation des artistes + shows.

22h00 Soirée DJ TOKA (Espagne) DJ SEU JADE (France)

SAMEDI 4 AVRIL STAGES salsa, elegua, rueda, palo…

SAMEDI SOIR concert de l’artiste PAPUCHO, leader du groupe Papucho y Mana Club, groupe phare de la timba cubaine.

DIMANCHE 5 AVRIL STAGES estilo chico, estilo chica, reggaeton, vodou… .

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Cubanama

L’événement Festival Cubanama Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignanx