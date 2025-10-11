Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély Escale Borély Marseille 8e Arrondissement

Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély Escale Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély

Samedi 11 octobre 2025 de 9h30 à 17h. Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Du 4 au 18 octobre, la Ville de Marseille et l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille présentent l’édition automnale du festival Mars à Table.Enfants

Ce festival culinaire convie habitants et visiteurs à (re)découvrir la richesse de la gastronomie locale et méditerranéenne, à travers 80 restaurateurs partenaires qui subliment un plat emblématique la daube, de poulpe ou de bœuf.





De 9h30 à 12h ramassage de déchets et sensibilisation à la protection de l’environnement





A 10h30, 14h et 15h30 visite guidée l’Escale Borely et le parc balnéaire du Prado (inscription obligatoire en ligne)





A partir de 12h banquet proposé par le Sport Beach l’Equinoxe -Le Greenwich Les Mouettes.





De 10h à 17h nombreuses animations proposées aux petits et grands



– Maquillage sur le thème de la mer

– Marelle géante et quizz

– Pêche aux poissons

– Contes

– Jeux de société, jeu de bois

– Pétanque

– Babyfoot

– Borne photo pour immortaliser la journée



Et toute la journée de la musique avec DJ et fanfare! .

Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From October 4 to 18, the City of Marseille and the Marseille Tourism, Leisure and Convention Bureau present the fall edition of the Mars à Table festival.

German :

Vom 4. bis 18. Oktober präsentieren die Stadt Marseille und das Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille die Herbstausgabe des Festivals Mars à Table.

Italiano :

Dal 4 al 18 ottobre, la città di Marsiglia e l’Ufficio del turismo, del tempo libero e dei congressi di Marsiglia presentano l’edizione autunnale del festival Mars à Table.

Espanol :

Del 4 al 18 de octubre, la ciudad de Marsella y la Oficina de Turismo, Ocio y Congresos de Marsella presentan la edición de otoño del festival Mars à Table.

L’événement Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille