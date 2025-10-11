Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély Escale Borély Marseille 8e Arrondissement
Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély Escale Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.
Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély
Samedi 11 octobre 2025 de 9h30 à 17h. Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Du 4 au 18 octobre, la Ville de Marseille et l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille présentent l’édition automnale du festival Mars à Table.Enfants
Ce festival culinaire convie habitants et visiteurs à (re)découvrir la richesse de la gastronomie locale et méditerranéenne, à travers 80 restaurateurs partenaires qui subliment un plat emblématique la daube, de poulpe ou de bœuf.
De 9h30 à 12h ramassage de déchets et sensibilisation à la protection de l’environnement
A 10h30, 14h et 15h30 visite guidée l’Escale Borely et le parc balnéaire du Prado (inscription obligatoire en ligne)
A partir de 12h banquet proposé par le Sport Beach l’Equinoxe -Le Greenwich Les Mouettes.
De 10h à 17h nombreuses animations proposées aux petits et grands
– Maquillage sur le thème de la mer
– Marelle géante et quizz
– Pêche aux poissons
– Contes
– Jeux de société, jeu de bois
– Pétanque
– Babyfoot
– Borne photo pour immortaliser la journée
Et toute la journée de la musique avec DJ et fanfare! .
Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
From October 4 to 18, the City of Marseille and the Marseille Tourism, Leisure and Convention Bureau present the fall edition of the Mars à Table festival.
German :
Vom 4. bis 18. Oktober präsentieren die Stadt Marseille und das Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille die Herbstausgabe des Festivals Mars à Table.
Italiano :
Dal 4 al 18 ottobre, la città di Marsiglia e l’Ufficio del turismo, del tempo libero e dei congressi di Marsiglia presentano l’edizione autunnale del festival Mars à Table.
Espanol :
Del 4 al 18 de octubre, la ciudad de Marsella y la Oficina de Turismo, Ocio y Congresos de Marsella presentan la edición de otoño del festival Mars à Table.
L’événement Festival culinaire Mars à Table à l’Escale Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille