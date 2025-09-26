Festival Cultissime Angers
Festival Cultissime Angers vendredi 26 septembre 2025.
Festival Cultissime
Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-09-26 17:00:00
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28
Ne manquez pas la 2e édition du Festival Cultissime dont les grandes rencontres se déroulent cette année au Château d’Angers ! .
Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Cultissime Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers