AGENDA · Angers
Festival Cultissime Angers
vendredi 25 septembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Festival Cultissime
Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Découvrez la 3ème édition de Cultissime : où la littérature rencontre la passion des classiques et des récits modernes. .
Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire festival@cultissime.org
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English :
L’événement Festival Cultissime Angers a été mis à jour le 2026-09-05 par Destination Angers
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