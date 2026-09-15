Informations pratiques

Angers

Festival Cultissime

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Découvrez la 3ème édition de Cultissime : où la littérature rencontre la passion des classiques et des récits modernes. .

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire festival@cultissime.org

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English :

L’événement Festival Cultissime Angers a été mis à jour le 2026-09-05 par Destination Angers