FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT LES MOBIL HOMMES Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT LES MOBIL HOMMES

Place du Village, Face à l’école Prémian Hérault

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Les Mobil Hommes

Joyeux, festifs et colorés, deux chanteurs guitaristes déambulent et vous invitent dans leur univers de « chansons d’un autre temps », mais qui raisonnent encore dans toutes les têtes…

Participation libre

Concert Les Mobil Hommes

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Les Mobil Hommes

Joyful, festive and colorful, two singer-guitarists wander around and invite you into their world of « songs from another time », but which still resonate in everyone’s head…

Free admission

German :

Die Mobil Hommes

Fröhlich, festlich und farbenfroh ziehen zwei Sänger und Gitarristen umher und laden Sie in ihre Welt der « Lieder aus einer anderen Zeit » ein, die aber immer noch in allen Köpfen klingen…

Freie Teilnahme

Italiano :

Les Mobil Hommes

Gioiosi, festosi e colorati, due cantanti-chitarristi si aggirano e vi invitano nel loro mondo di « canzoni d’altri tempi », ma che ancora risuonano nelle teste di tutti…

Ingresso libero

Espanol :

Les Mobil Hommes

Alegres, festivos y coloristas, dos cantantes-guitarristas deambulan e invitan a entrar en su universo de « canciones de otro tiempo », pero que aún resuenan en la cabeza de todos…

Entrada gratuita

