FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT PETIT JEAN Prémian

samedi 9 août 2025.

FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT PETIT JEAN

Place du Village, Face à l'école Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Petitjean revient…

Concert Petit Jean

Cinq musiciens d’univers différents et complémentaires se retrouvent autour d’un répertoire composé de nouveaux morceaux et d’anciens remaniés, où les harmonies vocales se mélangent à la diversité des instruments, et où les textes, parfois légers, parfois engagés notamment sur l’environnement- se laissent porter par une musique trad résolument plus rock, plus festive voire parfois transe.

Une musique des traverses sans frontières, proche des gens et fédératrice, à l’image de leur adaptation de Jean Petit qui danse, fleuron de leur répertoire depuis plus de 20 ans…

Participation libre .

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Petitjean returns?

Five musicians from different and complementary backgrounds come together for a repertoire made up of new songs and reworked old ones, where vocal harmonies blend with the diversity of instruments, and where the lyrics, sometimes light-hearted, sometimes committed particularly on the environment are carried by a « trad » music that is resolutely more rock, more festive, even.

German :

Petitjean kommt zurück?

Fünf Musiker aus verschiedenen, sich ergänzenden Welten treffen sich zu einem Repertoire aus neuen und überarbeiteten Stücken, in dem sich die Harmonien der Vocals mit der Vielfalt der Instrumente vermischen und die Texte, die manchmal leicht, manchmal engagiert sind vor allem in Bezug auf die Umwelt -, von einer « traditionellen » Musik getragen werden, die entschieden ro

Italiano :

Il ritorno di Petitjean?

Cinque musicisti di estrazione diversa e complementare si riuniscono per eseguire un repertorio composto da brani nuovi e rielaborati, dove le armonie vocali si fondono con la diversità degli strumenti, e dove i testi, a volte scanzonati, a volte impegnati in particolare sull’ambiente sono trasportati da una musica « trad » decisamente più rock, più festosa persino

Espanol :

Vuelve Petitjean?

Cinco músicos de formaciones diferentes y complementarias se reúnen para interpretar un repertorio compuesto por piezas nuevas y antiguas reelaboradas, donde las armonías vocales se mezclan con la diversidad de instrumentos, y donde las letras, a veces desenfadadas, a veces comprometidas -en particular sobre el medio ambiente- se dejan llevar por una música « trad » decididamente

