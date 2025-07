FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT RAFFUT Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT RAFFUT Prémian samedi 9 août 2025.

FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT RAFFUT

Place du Village, Face à l’école Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Nocturnàlia, nouvelle création du trio RAFFUT

Toujours en quête d’un rivage imaginaire, RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne qui vogue vers une Afrique guitarisée, vers un Brésil cousin…

Participation libre

Concert Raffut

Nocturnàlia, nouvelle création du trio RAFFUT

Toujours en quête d’un rivage imaginaire, RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne qui vogue vers une Afrique guitarisée, vers un Brésil cousin…

En portugais, catalan, occitan et français, RAFFUT arpente un sentier à travers les musiques populaires actuelles où les racines caressent les danseurs.Tantôt esprit vagabond, tantôt cortège révolté, RAFFUT se reconnaît dans la poésie de Max Rouquette, de Joan Brossa et plonge dans la transe !

Nocturnàlia, résonne la nuit, interroge nos parcours et nos identités, nos langues et nos colères dans une sérénade sensible et grondante. Nocturnàlia s’écoute sous la voute cosmique, et s’attrape comme une fièvre !

Participation libre .

Place du Village, Face à l’école Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Nocturnàlia, new creation by trio RAFFUT

Always in search of an imaginary shore, RAFFUT invites us into a psychedelic ball, both local and tropical. A Mediterranean peninsula that sails towards a guitarized Africa, towards a cousin Brazil?

Free admission

German :

Nocturnàlia, neue Kreation des Trios RAFFUT

Immer auf der Suche nach einem imaginären Ufer, lädt uns RAFFUT zu einem psychedelischen Ball ein, der gleichzeitig lokal und tropisch ist. Eine mediterrane Halbinsel, die in Richtung eines gitarrisierten Afrikas und eines verwandten Brasiliens segelt?

Freie Teilnahme

Italiano :

Nocturnàlia, nuova creazione del trio RAFFUT

Sempre alla ricerca di una riva immaginaria, RAFFUT ci invita a un ballo psichedelico, sia locale che tropicale. Una penisola mediterranea che naviga verso un’Africa chitarristica, verso un Brasile cugino?

Ingresso libero

Espanol :

Nocturnàlia, nueva creación del trío RAFFUT

Siempre en busca de una orilla imaginaria, RAFFUT nos invita a un baile psicodélico, a la vez local y tropical. Una península mediterránea que navega hacia un África guitarreada, hacia un Brasil primo..

Entrada gratuita

L’événement FESTIVAL CULTURALITÉ CONCERT RAFFUT Prémian a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC